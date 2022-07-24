لافروف: العمليات الروسية في أوكرانيا مستمرة ولن نغلق باب المفاوضات

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن العمليات الروسية في أوكرانيا مستمرة، لكن موسكو لن تغلق باب المفاوضات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يظهر أي قلق إزاء انتهاكات كييف لاتفاقية مينسك.

قصف المناطق المناهضة للحكومة الأوكرانية

وأضاف لافروف في كلمته أمام جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين: «الحكومة الأوكرانية قصفت المناطق الأوكرانية المناهضة لها، قصفت المدارس والحضانات، وجرى تطبيق الدروع البشرية واستخدام الأسلحة الثقيلة وتواجدها في المستشفيات والمدارس والمناطق المدنية».

تفاصيل مسودة الاتفاقية

وتابع: «منذ منتصف إبريل لم نسمع أي شيء منهم أو أي استجابة لمسودة الاتفاقية التي تمت صياغتها بناء على الاقتراحات والمبادئ التي قدمتها أوكرانيا والغرب، لا نستطيع أن نقف لنشاهد كيف يعاني الناس تحت مظلة هذا النظام، ولا نستطيع أن نقف متفرجين بينما هناك جهود لاستخدام أوكرانيا في الحرب ضد روسيا».