نادية عمارة توضح أهمية الذكر عبر قناة الناس: ينجي العباد من النار

قالت نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن العبد حينما يقول: «لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» يرد عليه الله عز وجل: «لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي»، وذلك لأنه لا يوجد قدرة أو قوة يمتلكها أي مخلوق إلا بإمداد الله الخالق الذي بيده كل شيء ويمنح العباد القوة والقدرة.

الرسول «ص» حثنا على الله

وأضافت «نادية عمارة»، خلال برنامجها «قلوب عامرة»، المذاع عبر قناة الناس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، حثنا على ذكر الله عز وجل دائمًا وقول: «لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا إله إلا الله وحده، ولا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، ولا إله إلا الله، له الملك، وله الحمد، ولا إله إلا الله، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله»، وكان يقول «صلى الله عليه وسلم»: «مَن قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار».

الإنسان يطمع في رحمة الله

وأشارت إلى أنَّ الإنسان في ختامه للدنيا يغلب الرجاء على الخوف ويطمع في رحمة الله جل جلاله ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، متابعة أنَّ الذكر أحد أسباب نجاة العباد من النار، والحديث سالف الذكر دليل على ذلك.