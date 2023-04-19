الداعية مصطفى حسني: مشاعر النفور تغلق قلب الإنسان وتقتل رغبة التعلم

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إنَّ مشاعر النفور تغلق قلب الإنسان، وتقتل رغبته في التعلم، وعند النفر من إنسان تنفر من كل شيء أو فكرة مرتبطة بهذا الإنسان، وتكمن خطورة هذا الأمر إذا كان هذا الإنسان هو من علمك الدين، ما يدفعك للتعافي من أثر هذا النفور، ويستوجب كذلك إعادة بناء الإقبال على الله.

البحث عن أسباب انطفاء الرغبة لديه نحو العمل والعبادة

وأضاف خلال برنامجه «رميم» المذاع على قناة الناس، أنَّ الإنسان عند شعوره بعدم الرغبة بالعمل في وظيفته يستلزم أن يقف مع نفسه للتعرف على أسباب انطفاء الرغبة بالعمل، خاصة وأنه يتقاضى أجرا نظير عمله، مشيرًا إلى أن نفس الأمر ينطبق على الإنسان الذي يشعر بانطفاء رغبته بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، خاصة وأنه بذلك يخسر الدنيا والآخرة.

أبرز أسباب انطفاء الرغبة في الإقبال على الله سبحانه وتعالى

واستطرد الداعية الإسلامي مصطفى حسني، أن الإنسان ينبغي أن يتقرب من الله تعالى والشعور بمعية المولى عز وجل والقيام بفرائضه، لافتًا إلى أن أبرز أسباب انطفاء الرغبة في الإقبال على الله هي التربية الدينية المنفرة، وهي عكس سنة الرسول الكريم.