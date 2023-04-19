وظائف للمعلمين والإداريين في مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل وظائف للمعلمين والإداريين بمدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية في محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة، القليوبية)، بعد فتح باب التقديم ولمدة 10 أيام وحتى 28 أغسطس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، التخصصات والشروط المطلوبة للتقديم في وظائف المعلمين والإداريين بمدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية) وهي كما يلي.

مدير أكاديمي

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب التربية أو الإدارة (يفضل ماجستير).

- قاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفني ولوائحه.

- يفضل ألا تقل الخبرة في مجال التعليم الفني عن 3 سنوات.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- سبق له العمل كمدير مدرسة.

مسؤول شؤون طلاب

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال شئون الطالب.

مسؤول شؤون عاملين

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال شؤون العاملين.

مسؤول تقييم

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال التقييم.

مسؤول توريدات ومخازن

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

أخصائي اجتماعي

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

مسؤول جودة

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال الجودة.

معلم لغة عربية

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم لغة إنجليزية

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم Math

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم لغة ألمانية

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم تربية رياضية

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم طهي

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

معلم ضيافة أغذية ومشروبات

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم صيانة منشآت

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.