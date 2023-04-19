تراجع أسعار الذهب 10 جنيهات.. وتوقعات بانخفاض جديد قريبا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السوق المحلية عن مستوياتها خلال بداية تعاملات اليوم، وسط توقعات بتراجع جديد في سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تصريحات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، بأنّ الأسعار الحالية غير عادلة وارتفاعها غير مبرر.

وتراجعت الأسعار في الوقت الحالي داخل الصاغة، وفق تقارير مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وأسعار وتداول الذهب، بنحو 10 جنيهات لعيار 21، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم 2731 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 1366 جنيها، وبيع عيار 14 بسعر 1593 جنيها دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 2390 جنيها دون مصنعية، بدلا من 2400 صباحا، فيما جاء سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 19120 جنيه.

حل سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 2049 جنيها، وجاء سعر جرام الذهب عيار 22 المستورد في أغلبه من أسواق الخليج 2504 جنيهات.