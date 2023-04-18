رئيس شعبة الذهب: طرح سبيكة نصف جرام بـ1400 جنيه بمناسبة عيد الفطر

كشف الدكتور هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أنه جار طرح مشغولات ذهبية جديدة أوزان جرام واحد و2 جرام، علاوة على طرح سبائك ذهب عيار 24 بـ1400 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2023، قائلا: «فترة العيد بيكون هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على شراء المشغولات الذهبية»، موضحًا أنَّ أسعار الذهب اليوم في مصر مستقرة دون تغير في سعر الجرام.

أسعار الذهب مستقرة دون تغير في سعر جرام الذهب

وقال «ميلاد»، خلال حديثه لـ«تليفزيون الوطن»، إنَّ أسعار الذهب مستقرة اليوم في مصر، ولا يوجد أي تغير في سعر جرام الذهب، لافتًا إلى أنَّ الإقبال على شراء المشغولات الذهبية الجرام والاثنين جرام كبيرة، موضحًا أنَّ سعر الذهب عالميا استقر حول مستوى 2000 دولار للأوقية، بعد أن فقد أكثر من 2% في الجلستين الماضيتين، مستفيدًا بشكل أساسي من تراجع طفيف للدولار حيث واصل المستثمرون تقييم توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية.

سبائك نصف جرام ذهب «عيدية»

وأضاف «ميلاد»، أنَّ بوجه عام هناك إقبال على شراء الذهب لأنه ملاذ آمن ذو قيمة، يمكن الادخار فيه، قائلا: «مفيش عيدية لعيد الفطر 2023 أفضل من سبائك نصف جرام ذهب عيار 24»، مطالبًا المواطنين بعدم بيع الذهب إلا في الضرورة القصوى إذا كان مضطرًا لذلك.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأشار إلى أنَّ أسعار الذهب اليوم في مصر مستقرة، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2640 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 النحاسي 1540 جنيهًا، وعيار 12 بـ1320 جنيهًا، وعيار 21 الأكثر مبيعًا عند مستوى 2310 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1980 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) سعر 18480 جنيهًا دون مصنعية، وسجلت الأوقية 1994 دولارًا الآن.