تراجع أسعار الذهب اليوم عالميا.. وترقب لانخفاض قيمته في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السوق المحلية عند مستوياتها أمس، وسط توقعات بتراجع سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة تأثرا بالتراجع الكبير في سعر المعدن على المستوى العالمي.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم الأربعاء 2743 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 1371 جنيها، وبيع عيار 14 بسعر 1600 جنيه دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 2400 جنيه دون مصنعية، فيما جاء سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 19200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

حل سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 2057 جنيها، وجاء سعر جرام الذهب عيار 22 المستورد في أغلبه من أسواق الخليج 2514 جنيها.

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى 1995 دولارا للأوقية بعد عمليات البيع الأخيرة التي شهدت انخفاض الأسعار بأكثر من 2% في يومين، حيث استوعب التجار تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

توقعات أسعار الذهب والفائدة

وقال رافائيل بوستيك، رئيس بنك أتلانتا لشبكة سي إن بي سي، إنّه يفضل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ثم الاحتفاظ بها فوق 5% لبعض الوقت لتهدئة التضخم.

وفي غضون ذلك، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي، سانت لويس جيمس بولارد، في مقابلة، إنّه يفضل الحصول على أسعار تتراوح بين 5.5% و5.75%.

الكشف عن مسار الفائدة

ويُتوقع المزيد من التعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، قبل أن يبدأ البنك المركزي فترة التعتيم القياسية في 22 أبريل، قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مايو.

أسعار الفائدة في أوروبا

وفي أوروبا، دعم كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي، لكنه قال إنّ حجمها سيعتمد على البيانات الواردة، لا سيما مسح بنوك منطقة اليورو.

وحافظت سلطة النقد في سنغافورة الأسبوع الماضي على سياستها النقدية، وانضمت إلى البنوك المركزية الأخرى من أستراليا وكندا والهند وكوريا الجنوبية.