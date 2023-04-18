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سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2400 جنيه.. والأوقية بـ2003 دولارات

كتب:

محمد الدعدع
06:31 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

تباين أداء أسعار الذهب اليوم في مصر، واتسمت تحركاته بالتذبذب السريع، قبل أن يستقر سعر جرام الذهب قبيل 3 ساعات من إغلاق التعاملات في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً الآن 2743 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1371 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 النحاسي 1600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً عند مستوى 2400 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) حوالي 19200 جنيه، في حين سجلت الأوقية 2003 دولارات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 2057 جنيها.

أسعار الذهب اليوم 

وانخفضت أسعار الذهب والفضة على حد سواء بنسبة 1.7% يوم الجمعة الماضي بعد أن حققت ارتفاعات شهرية أفضل من 11%، مدفوعة بارتداد الدولار عن أدنى مستوى له في عام واحد في سوق العملات الأجنبية حيث قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إن رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة لم يكن لديه بعد التأثير المطلوب لإبطاء التضخم إلى 2% سنويًا.

ارتفاع مؤشر الدولار 

وارتفع مؤشر الدولار - وهو مقياس لقيمة العملة الأمريكية مقابل نظرائها الرئيسيين - بنسبة 0.1%، مرتفعًا للجلسة الثانية على التوالي، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشر سنوات - وهو معدل مرجعي للحكومة بالإضافة إلى العديد من تكاليف الاقتراض المالي والتجاري - إلى 3.54%، وهو أعلى مستوى هذا الشهر.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.