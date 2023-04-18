رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

جرام الذهب عيار 18 يسجل 2005 جنيهات.. وخبير: الرقابة على الصاغة ضرورية

كتب:

محمد الدعدع
01:56 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
الذهب

الذهب

ارتفعت أسعار أوقية الذهب بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وسط حالة من الترقب للمستثمرين لسياسات الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة، على الرغم من تزايد التوقعات برفعها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو المقبل.

سعر جرام الذهب عيار 18

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2674 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2005 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1560 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 18720 جنيهًا.

تشديد الرقابة على أسواق الذهب

وأضاف في تقرير فني، أنه يجب تشديد الرقابة على أسواق الذهب، أمام أي تسعير غير عادل يستنزف مدخرات المواطنين، والشراء في مستويات سعرية مرتفعة، ولا تتوافق مع الأسعار العالمية والعرض والطلب.

اقرأ المزيد:

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2305 جنيهات

تراجع 15 جنيها في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب اليوم في الصاغة.. كم سجل عيار 21؟

سعر الذهب اليوم السبت 15-4-2023 في مصر.. اعرف سعر جرام 21 وصل كام

سعر الذهب اليوم السبت 15-4-2023 في مصر.. عيار 18 يسجل 1946 جنيها

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر 14-4-2023.. الاستقرار يسود الأسواق

سعر الذهب اليوم الجمعة 14-4-2023 في مصر.. عيار 21 يسجل 2290 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم.. «اعرف وصل لكام»

سعر الذهب اليوم الخميس 13-4-2023 في الصاغة.. عيار 21 يسجل 2240 جنيها
محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.