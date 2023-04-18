جرام الذهب عيار 18 يسجل 2005 جنيهات.. وخبير: الرقابة على الصاغة ضرورية

ارتفعت أسعار أوقية الذهب بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وسط حالة من الترقب للمستثمرين لسياسات الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة، على الرغم من تزايد التوقعات برفعها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو المقبل.

سعر جرام الذهب عيار 18

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2674 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2005 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1560 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 18720 جنيهًا.

تشديد الرقابة على أسواق الذهب

وأضاف في تقرير فني، أنه يجب تشديد الرقابة على أسواق الذهب، أمام أي تسعير غير عادل يستنزف مدخرات المواطنين، والشراء في مستويات سعرية مرتفعة، ولا تتوافق مع الأسعار العالمية والعرض والطلب.