«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة اليوم.. وأجواء ربيعية مساءا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاعات ملحوظة بدرجات الحرارة فترات النهار، وتكون ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة كانت الأمس الثلاثاء، إذ سجلت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية خلال فترات النهار، واليوم متوقع تنكسر موجة الحرارة المرتفعة وتنخفض انخفاضًا طفيفا ولكننا مازلنا نشعر بالأجواء الحارة، لأن درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 32 درجة مئوية خلال فترات النهار، ومازال هناك تأثر بالكتل الهوائية الجوبية بالنسبة للمناطق الجنوبية.

الانخفاض بدرجات الحرارة يكون على المناطق الشمالية للبلاد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أنَّ الانخفاض بدرجات الحرارة يكون على المناطق الشمالية للبلاد خلال فترات النهار اليوم، ولذلك مازال الطقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ويكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، خصوصا مع سطوع أشعة الشمس، وفور سطوع أشعة الشمس ودخول فترات المساء تبدأ الكتل الهوائية الشمالية تؤثر على المحافظات الموجودة شمال البلاد، ونبدأ نشعر بانخفاض درجات الحرارة.

نبدأ نشعر بانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أننا نبدأ نشعر بانخفاض درجات الحرارة ونشعر بها أكثر خلال ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر وتكون الأجواء مائلة للبرودة أغلب محافظات الجمهورية وتنخفض درجات الحرارة الصغرى لـ17 درجة مئوية خلال فترات الليل، ومتوقع اليوم نشاط للرياح فترة المساء وساعات الليل بدءا من فترات المغرب، مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة والشعور بالأجواء الربيعية.