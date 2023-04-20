مسلسل كشف مستعجل الحلقة 13.. هل تتراجع «لي لي» عن الطلاق؟

محاولات جادة من قبل «سهام» ووالدته لعدول «لي لي» عن قرارها بالطلاق ومفاجآت أخرى تضمنتها الحلقة 13 من مسلسل كشف مستعجل، كما تعود ذاكرة «يوسف» له بعد أن فقدها نتيجة تعرضه للضرب.

أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل كشف مستعجل

كما يستكمل «يوسف» في مسلسل كشف مستعجل ارتكاب جرائمه في حق الأبرياء، بسبب تنفيذ وعود ارتبط بها مع مودي الجزاز «محمد لطفي» شريكه في العمل، واستطاع أن يورط سهام أبو الرجال الطبيب النفسي المعالج له، في جرائمه تحت ضغط التهديد.

مسلسل كشف مستعجل

قصة مسلسل كشف مستعجل، بطولة مصطفى خاطر في شخصية يوسف المريض النفسي، وهنادي مهنا في دور شقيقة الدكتور سهام، ومحمد عبد الرحمن الدكتور سهام الطبيب النفسي، كشف مستعجل مسلسل كوميدي من تأليف إيهاب بليبل وإنتاج كريم أبو ذكري، وإخراج شادي الرملي، تدور أحداثه في 15 حلقة.

موعد إعادة الحلقة 13 من مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل يعرض ويعاد 6 مرات يوميًا عبر 4 قنوات، وهي: dmc، وقناة dmc دراما، وقناة الحياة، وقناة الحياة مسلسلات، وذلك في 6 توقيتات مختلفة، إذ يستطيع محبو المسلسل، متابعته يوميًا وفقًا للموعد الذي يتلاءم معه، حيث يعرض يوميا على dmc دراما الساعة 8.30 صباحًا.

ويعرض يوميًا مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا.

موعيد عرض الحلقة 14 من مسلسل كشف مستعجل

- يعرض على قناة DMC، الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- يعرض على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساء.