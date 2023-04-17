مسلسل كشف مستعجل الحلقة 11.. «يوسف» يرفض قتل سهام عز الرجال

أحداث شيقة تضمنتها الحلقة الـ11 من مسلسل كشف مستعجل، حيث هدد يوسف- مصطفى خاطر- الطبيب النفسي سهام عز الرجال- محمد عبد الرحمن- بالقتل حتى لا يفضح أمره بعد أن اعترف له بجرائمه أثناء خضوعه لجلسات علاج على يده، وهو ما دفع سهام أن يتخلص منه بوضع السم في الشاي له، لكن نفسه لم تطاوعه على ذلك فقد فاعترف له بما كان سيفعله، ليرد عليه يوسف: «أنت طيب أووي يا سهام وما تسحتقش القتل.. أنا مش هاقتلك»، فيدخل الطرفان في مبارزة بالمسدسات والطلق الفارغ لتدريب سهام وزيادة حماسه للدفاع عن نفسه.

ملخص الحلقة 11 من مسلسل كشف مستعجل

وخلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل كشف مستعجل، ينزعج مودي الجزاز- محمد لطفي- من عدم قتل سهام، ويجبر يوسف على تنفيذ هذا الطلب، لكن الأخير يثق في طيبة أخلاق سهام قائلاً لـ«الجزاز»: «سهام ما عملش حاجة غلط في حياته.. الحاجة الوحيدة اللي عملها غلط هي إنه بياكل كتير»، لذا يتفق الثنائي على عدم قتل سهام.

مسلسل كشف مستعجل

قصة مسلسل كشف مستعجل، بطولة مصطفى خاطر في شخصية يوسف المريض النفسي، وهنادي مهنا في دور شقيقة الدكتور سهام، ومحمد عبد الرحمن الدكتور سهام الطبيب النفسي، كشف مستعجل مسلسل كوميدي من تأليف إيهاب بليبل وإنتاج كريم أبو ذكري، وإخراج شادي الرملي، تدور أحداثه في 15 حلقة.