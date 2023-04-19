استقرار أسعار الدولار اليوم قبل إجازة البنوك

تنتهي خلال الساعات القليلة المقبلة، تعاملات الأسبوع الحالي في البنوك، لتغلق بعدها لمدة 6 أيام للإجازة الرسمية لعيد الفطر وعيد تحرير سيناء، بعد ساعات قليلة وفق المواعيد المحددة للعمل بشهر رمضان المبارك، ويبدأ الغلق من غد الخميس حتى الثلاثاء المقبل، وقبل الإغلاق يشهد سعر الدولار اليوم حالة من الاستقرار منذ نهاية التعاملات.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

وخلال التعاملات بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء، شهدت أسعار الدولار في البنوك استقرارا ملحوظا، نظرا لإغلاق التعاملات أمس على استقرار، في ظل هدوء الطلب على الدولار، وسجل سعر الدولار اليوم بالبنوك، في النطاق السعري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وهو مستقر منذ عدة أيام.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وسجل سعر صرف الدولار خلال تعاملت اليوم أمام الجنيه في نطاق الأسعار من 30.75 إلى 30.90 جنيه للشراء، وسجل نطاق سعر البيع من 30.85 إلى 30.96 لسعر البيع، وحقق بنكا مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية أقل سعرا من حيث الشراء والبيع للدولار.

ويحافظ الدولار على استقراره، ليسجل سعر الشراء 30.75 جنيه، وسجل سعر البيع 30.85 جنيه، مواصلا بذلك حالة الهدوء التي يتسم بها سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.