أسعار الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 16-4-2023 في البنوك المصرية يشهد هدوءا ملحوظا في بداية صباح اليوم، حيث يسجل سعر الدولار الأعلى شراء اليوم 30.90 جنيه، بينما يبلغ سعر الدولار الأقل بيعا في البنوك 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري يسجل 30.75 للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

كما يبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 وذلك للشراء أما سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وقد أعلن البنك المركزي المصري عن سعر الدولار اليوم الأحد حيث يبلغ سعر الشراء 30.83 جنيه وبالنسبة لسعر البيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وعن سعر الدولار اليوم داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي يسجل 30.90 للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء وعن سعر البيع يسجل 30.95 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك

واستقر سعر شراء الدولار اليوم في ميد بنك على 30.88 جنيه والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك المشرق

كما يسجل سعر الدولار اليوم في بنك المشرق 30.85 جنيه بالنسبة للشراء أما البيع يبلغ سعره 30.95 جنيه.