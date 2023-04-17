سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنوك المصرية.. مسقر

سجل سعر الدولا اليوم الاثنين بالبنوك المصرية، استقرارا في بداية التعاملات، ويتراوح سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، فالأقل متوفر في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية، والأعلى في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبالنسبة لسعر البيع بين 30.85 جنيه، و30.96 جنيه، الأعلى البنك المركزي المصري.

والأقل في البيع لسعر الدولا اليوم الإثنين 17-4-2023 بالبنوك المصرية، هي بنك التنمية الصناعية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري، البيع 30.96 جنيه والشراء 30.83 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85، حسب ما أعلنه البنك.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر، الشراء إلى 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وعن سعر الدولار في بنك القاھرة، للبيع بـ30.95 جنيه، والشراء 30.85 جنيه .

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، الشراء بـ30.90 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

فيما جاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بالنسبة للشراء 30.85 والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسعر الدولار في بنك الإسكندریة، البيع 30.95 جنيه، الشراء إلى 30.85 جنيه.