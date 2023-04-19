«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة من الغد.. وتحذير من الملابس الصيفية ليلا

توقّعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار ليلا على بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري، تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة من الليل، لافتة إلى أنّ الشعور بانخفاض درجات الحرارة يبدأ من الغد، وتبدأ الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا تؤثر علينا، وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، حيث تكون العظمى 27 درجة مئوية في القاهرة الكبرى غدا.

انخفاض درجات الحرارة غدا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، أنّ الانخفاض بدرجات الحرارة يكون في أغلب محافظات شمال البلاد حتى محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بسبب مصادر الكتل الهوائية والمنخفض الجوي الموجود بطبقات الجو العليا.

وأوضح أنّ فترة الإجازة يوم الخميس والجمعة والسبت الأجواء تكون أجواء ربيعية مائلة للحرارة أغلب فترات النهار على أغلب محافظات شمال البلاد، وتظل جنوب الصعيد بها ارتفاع للحرارة أغلب فترات النهار، وفترات الليل أيضا سيكون بها انخفاض في درجات الحرارة فترة العيد وفترة الإجازة، ودرجات الحرارة الصغرى في فترات الليل بين 15 و16 درجة مئوية.

اصطحاب الملابس الخريفية مساء

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه يوجد فارق كبير بين درجات الحرارة خلال فترات الليل والنهار، ومع ارتفاع درجات الحرارة بدأ المواطنون تخفيف الملابس نهارا، وهو أمر ليس به مشكلة تماما، ولكن من الضروري اصطحاب الملابس الخريفية مساء خاصة للأطفال، مع استمرار نشاط الرياح الفترة المقبلة على أغلب محافظات شمال البلاد، ما يشعرنا بالبرودة ساعات الليل، مع ظهور الشبورة المائية الفترة المقبلة على أغلب الطرق في الصباح الباكر وفترات الليل المتأخرة.