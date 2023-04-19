طارق الشناوي: الحكم على نجاح المسلسل بالمحتوى الدرامي وليس عدد الحلقات

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن دراما رمضان 2023 تسير بخطى ثابتة، وتعد تطورا طبيعيا ومنطقيا لمستوى دراما رمضان الموسم السابق، إلا أنه لم يصل إلى مرحلة الطفرة الكبيرة، وتفوق الموسم الحالي عن السابق بإضافة المسلسلات الـ15 حلقة، لافتًا إلى أنه لا يمكن تحديد إذا ما كان مسلسلات الـ 30 حلقة أفضل أم مسلسلات الـ15 حلقة، إذ أنه ما يحكم عدد الحلقات هو الحبكة الدرامية والموضوع، فالقيمة الدرامية هي من يفرض عدد الحلقات، وقد يكون هناك مسلسل 15 حلقة وبه ملل أيضًا.

الحكم على المسلسلات يكون بالمحتوى الدرامي

وأضاف «الشناوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، أن الحكم على المسلسلات يكون بالمحتوى الدرامي وليس على عدد الحلقات، مشيرًا إلى أن الحكم على العمل الفني يسير وفق معايير عالمية بالسينما، غير أن الدراما مازالت لا تحكمها هذه المعايير بهذه الدقة.

الناقد الفني طارق الشناوي: توجد أفلام مدتها 16 ساعة

ولفت الناقد الفني طارق الشناوي، إلى أن الفيلم الطويل علميًا ما يزيد عن 60 دقيقة، مشيرًا إلى أنه غير محدد حد أقصى لهذه الأفلام، فبعض الأفلام تصل إلى 10 ساعات و16 ساعة، وأنه شاهد فيلم فلبيني بمهرجان برلين استغرق عرضه 8 ساعات، وأن التقييم لا يعتمد بأي صورة من الصور على الوقت فالفيلم الذي يستغرق 60 دقيقة يمكن مقارنته مع فيلم يستغرق 10 ساعات والمسلسلات الـ15 حلقة يمكن مقارنتها بالمسلسلات الـ30 حلقة.