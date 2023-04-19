بعد ظهور نتيجة سكن لكل المصريين 3.. خطوات تقديم طلب التظلم

انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فرز أوراق المتقدمين لحجز وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3، مؤكدًا أنه تم إرسال رسائل للمواطنين المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم، منذ يوم الأحد الموافق 16 من أبريل الجاري.

موعد فتح باب التظلمات لغير المنطبق عليهم الشروط

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 من شهر أبريل الجاري، هو موعد فتح باب التظلمات للمواطنين الذين لا تنطبق عليهم الشروط في نتيجة سكن لكل المصريين 3، وذلك بهدف توفير فرصة ثانية في استيفاء الأوراق المطلوبة للمتقدمين، وتعديل موقفهم غير المنطبق إلى منطبق.

خطوات تقديم طلب التظلم في سكن لكل المصريين 3

1- تقديم الطلب من «هنـــا»، للعلم بسبب عدم القبول.

2- رفع الأوراق اللازمة التي كان بسببها رفض الطلب من خلال الضغط على أيقونة طلب تظلم.

3- تقديم التظلم مستمر حتى 18 مايو 2023.

4- في حالة عدم الرغبة في التظلم، يمكن للمواطن سحب مقدم جدية الحجز من أي مكتب بريد.