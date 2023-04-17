مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 بمحافظة بني سويف.. اعرف الأماكن

تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك والتي تبلغ مدتها 5 أيام تبدأ من الخميس المقبل حتى الثلاثاء 25 أبريل، أكدت الهيئة القومية للبريد، أن 10 مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 في محافظة بني سويف، وذلك ضمن 300 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لتقديم جميع الخدمات البريدية المتنوعة لأهالي المحافظة في أيام الإجازة.

وتستعرض «الوطن» مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 في محافظة بني سويف، والتي خصصتها هيئة البريد ضمن مكتب بريد على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 بمحافظة بني سويف

وأعلنت هيئة البريد أسماء وأماكن 10 مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 بمحافظة بني سويف، تقدم الخدمات البريدية على مستوى جميع المحافظات، على أن تفتح أمام الجماهير خلال يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل الموافقين 24 و25 أبريل 2023، على أن تحصل باقي المكاتب على عطلة رسمية من يوم الخميس 20 أبريل حتى يوم الثلاثاء 25 أبريل، حيث ستعود لاستئناف العمل مرة أخرى في جميع المكاتب بكامل طاقتها بدءا من الأربعاء 26 أبريل.

خريطة مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 في محافظة بني سويف

وجاءت خريطة مكاتب البريد المفتوحة في عيد الفطر 2023 على مستوى مدن محافظة بني سويف كالتالي:

- مكتب بريد إهناسيا المدينة بمدينة إهناسيا.

- مكتب بريد ببا الرئيسي بمدينة ببا بجوار محطة السكة الحديد.

- مكتب بريد سمسطا الرئيسي بمدينة سمسطا بجوار النيابة.

- مكتب بريد المرماح بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف.

- مكتب بريد ناصر شرق بالشناوية.

- مكتب بريد مقبل بمدينة بني سويف أمام برج الإيمان.

- مكتب بريد الفشن بجوار الوحدة المحلية بمدينة الفشن.

- مكتب بريد الواسطى أمام المدرسة الصناعية بمدينة الواسطى.

- مكتب بريد المتنقل 2 مدينة بني سويف شارع صلاح سالم بجوار الشبان المسلمين.

- مكتب بريد المتنقل 3 مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل بجوار الصادرات.

خدمات مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر2023 ببني سويف

وتقدم مكاتب بريد التي تفتح في عيد الفطر2023 في محافظة بني سويف، عددا من الخدمات بينها استقبال وإرسال الحوالات المالية، وخدمة دفاتر التوفير، وصرف المعاشات، واستخراج شهادات الميلاد، وشهادات الوفاة، وقسائم الزواج، وقسائم الطلاق، بجانب تقديم خدمات توثيق الشهر العقاري بصورة مميكنة من خلال استخدام مراكز الخدمات البريدية.