تعد حديقة الحيوان أشهر المتنزهات لشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة خلال الأعياد والعطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية المختلفة، حيث تعد المكان المفضل للكبار والصغار من جميع الطبقات، ومع اقتراب إجازة عيد الفطر، يزداد الاهتمام بمعرفة مواعيد حديقة الحيوان في عيد الفطر 2023، وإذا كانت مفتوحة للزوار يوم الجمعة في أول أيام العيد أم لا.

مواعيد حديقة الحيوان في عيد الفطر 2023..مفتوحة للزوار يوم الجمعة

ورغم أنّ حديقة حيوان الجيزة أكبر وأشهر حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية، إلا أنّ عددا من المحافظات تضم حدائق للحيوان، مثل الإسكندرية، وكفر الشيخ، وأسيوط، والفيوم، وغيرها، وكلها تحت إشراف وزارة الزراعة، وتعتبر مواعيد حديقة الحيوان في عيد الفطر 2023، ثابتة ومحددة في جميع المحافظات.

أسعار ومواعيد حديقة الحيوان في عيد الفطر 2023

- لا يوجد أي تغيير في سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2023، حيث يبلغ 5 جنيهات فقط للمصريين، و20 جنيها فقط لغير المصريين.

- تعتبر سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة يوم الثلاثاء، هو الوحيد المختلف في الأسعار، حيث يبلغ 65 جنيها للرحلات، نظرا لانه يوم الإجازة الرسمية للحديقة.

- تفتح حديقة الحيوان يوميا وطوال أيام العيد يوم الجمعة المقبل من الساعة 7 صباحا حتى 5 عصرا.

- لا تغلق حدائق الحيوان في أي من أيام العيد على الأطلاق.

طؤاري فى حدائق الحيوان

وسبق أعلنت حديقة الحيوان بالجيزة حالة الطوارئ، لاستقبال عيد الفطر المبارك، نظرا للزحام الشديد الذي تشهده الحديقة طوال ايام العيد، حيث تقرر إلغاء اجازات الأطباء والعاملين، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمنشآت والمرافق، والحرص على وسائل الأمن والراحة والسلامة، إضافة الى زيادة منافذ بيع التذاكر لمنع التكدس والزحام.