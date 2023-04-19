طارق الشناوي: ضرورة دراسة سبب إقبال الجمهور على أعمال درامية دون غيرها

أكد الناقد الفني طارق الشناوي ضرورة احترام ذوق الجمهور، وعندما يوجد عمل فني ينال إعجاب الجمهور أو أغنية معينة لا يجوز أن يتعالى النقاد على ذلك، موضحا أنه هذا الدرس أكد عليه نجيب محفوظ.

واقعة للأديب نجيب محفوظ تؤكد حرصه على احترام ذوق الجمهور

وأشار «الشناوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، إلى أنه في الوقت التي كانت الإذاعة المصرية تمنع عرض أغاني الفنان أحمد عدوية، قال الأديب الراحل نجيب محفوظ خلال لقاء له بالإذاعة المصرية بتسعينيات القرن الماضي، أنه يفضل سماع المطرب الذي تمنع الإذاعة عرض أغانية وهو المطرب أحمد عدوية.

سبب إقبال الجمهور على أعمال درامية دون غيرها

وأشار إلى ضرورة دراسة سبب إقبال الجمهور على أعمال درامية دون غيرها، والالتفاف حول أعمال بعينها والإشارة إليها، متابعًا «مزاج الناس لما يروح لحد، علينا أننا ندرس لماذا ذهب إليه الناس».