الناقد طارق الشناوي يتوقع نجومية فنانين شباب بعد أدائهم في دراما رمضان

أشار الناقد الفني طارق الشناوي، إلى العديد من الفنانين الذين قدموا أداءً تمثيليًا متميزًا خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2023، من بينهم الفنان علي قاسم الذي شارك بمسلسلي الهرشة السابعة والصندوق، متابعًا «أنا راهن على علي قاسم خلال الفترة المقبلة، هيصبح نجم، فيه مواصفات النجومية الجان والفتى الأول، وهياخد فرص مؤكد، باب الدراما أتفتحله عشان تفتح أمامه باب السينما».

الشناوي: أراهن على نجومية أحمد داش واحمد مالك منذ 5 سنوات

وأكد «الشناوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، أن الفنان أحمد داش ضمن أبرز الممثلين الذين قدموا أداءً تمثيليًا متميزًا بدراما رمضان في الموسم الحالي، لافتًا إلى أنه يراهن عليه بجانب الفنان أحمد مالك منذ ما يقرب من 5 سنوات، فالفنان أحمد مالك خارج السباق الرمضاني ولم يشارك غير بإعلان فقط.

الشناوي: أية سماحة تستحق النجومية كونها تتقدم خطوات وتتمتع بخفة الظل

ولفت الناقد الفني طارق الشناوي، إلى أن الفنان أية سماحة، ضمن الممثلات اللاتي ينتظرهن مستقبل كبير، كونها تتمتع بخفة الظل، وتتقدم خطوات بمستوى أدائها.