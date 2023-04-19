أحداث مشوقة في الحلقات الـ27 من الدراما الرمضانية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان .. أحداث مشوقة في الحلقات الـ27 والحلقات الثانية عشر من النصف الثاني».

أحداث مشوقة في الحلقات الـ27 بمسلسل «حرب»

في مسلسل «حرب» استلم الإرهابي عثمان الصواريخ التي صنعها المهندس زياد، وطلب منه معرفة معلومات عن الضابط عمر، وفوجئ بأنه صديق عمر منذ أيام الدراسة ويلتقيه كي يلعبا الملاكمة.

أحداث مشوقة في الحلقات الـ27 بمسلسل «سره الباتع»

وفي مسلسل «سرة الباتع» قرر حامد تسليم نفسه ليواجه نابليون وجنوده، وبالفعل ترك الفلاحين من رجال المقاومة وودعهم وخرج لمواجهة نابليون وحملته، وقال «أنا حامد يا نابليون».

أحداث مشوقة في الحلقات الـ27 بمسلسل «تحت الوصاية»

وفي مسلسل «تحت الوصاية» تدهورت الحالة الصحية لعطية وتوفى في المستشفى، بعدها اتصلت سناء بحنان وقالت لها خبر الوفاة، وإنه بذلك ستكون الوصاية لها بعد وفاة جد الأولاد عطية.

أحداث مشوقة في الحلقات الـ27 بمسلسل «سوق الكانتو»

وفي مسلسل «سوق الكانتو» حاول صالح أن يصل إلى طه عبدالمقصود خضر، حتى يعرف من هو، والتقى بشخص من أسيوط كي يساعده وتتطور الأحداث، وقبض المفتش على جابر بمساعدة طه القماش، ووقتها توعده جابر بالانتقام.