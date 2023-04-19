عمرو مهران على قناة الناس: الأمان في العلاقات مُحرك رئيسي للمرأة

قال الداعية الإسلامي عمرو مهران، إنَّ الشيطان يعمل على زعزعة استقرار الإنسان لكي يحقق أهدافه ويقع الإنسان في الفخ الذي لن يفيق منه إلا بعد خسارته كل ما لديه من نِعم، إذ أن الشيطان يعمل على جعل الإنسان ينتظر طلبًا غير واقعي ولا يريد غيره في الدنيا، مستشهدًا بالآية الكريمة: «إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ» والتي تعني ان الشيطان يريد هدم أي علاقات جيدة وقوية من خلال وضع العداوة والبغضاء حتى تفسد العلاقة.

أهمية الأمان والاحتواء في العلاقات

وأضاف «مهران»، خلال برنامجه «احتياج»، المذاع عبر قناة الناس، أن العلماء أكّدوا كون الأمان والاحتواء في العلاقات هو المُحرك الرئيسي للمرأة، لذلك نجد الشيطان يدخل من هذا المنفذ، مشيرًا إلى أن الاحتياج إلى الأمان والاحتواء مشروع وحقيقي لكل إنسان.

ضرورة إتباع المنهج الرباني

وتابع أنَّه في حالة إشباع احتياج الأمان والاحتواء في العلاقات بالمنهج الرباني الذي يتسم بالرحمة والود والاتزان سوف ينتج عنه علاقة قوية للغاية مثل: علاقة النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة أو السيدة خديجة، مشيرًا إلى أنَّ الإنسان الذي يتبع خطوات الشيطان ولا يسير وفق المنهج الرباني لتلبية احتياجه سوف يقع في الفخ، ذاكرًا قوله تعالى: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ».