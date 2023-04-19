المطارات تكثّف استعدادها لعيد الفطر بزيادة عدد الموظفين وشاشات العرض

أصدرت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، تعليمات بتكثيف الاستعدادات بالمطارات المصرية لاستقبال عيد الفطر المبارك والذي يشهد ارتفاعاً في معدل تشغيل الحركة الجوية داخل مطار القاهرة والمطارات المصرية.

غرفة عمليات لمتابعة حركة السفر

وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالمطار ومديري المباني لجاهزية الأطقم للتعامل مع أي طارئ، بالإضافة الي زيادة أعداد المقاعد الثلاثية والشاشات في قاعات السفر والوصول وتكثيف أعداد الموظفين في صالات الطيران الداخلي للتعامل مع زيادة عدد الرحلات والأفواج السياحية في فترة العيد.

زيادة الرحلات الداخلية لمصر للطيران خلال عيد الفطر

وفى نفس السياق، كشف مصدر بشركة مصر للطيران أن الشركة رفعت من أعداد رحلاتها الداخلية خلال عيد الفطر المبارك وذلك لمواجهة الطلب المتزايد من قبل المصريين للسفر إلى المدن السياحية المصرية خلال فترة الإجازات الحالية.

وأضاف المصدر لـ «الوطن»، أنه تم زيادة عدد رحلات الشركة إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان خلال إجازات عيد الفطر، موضحا أن الشركة مستعدة بشكل كبير لاستقبال المسافرين خلال فترة إجازات عيد الفطر.