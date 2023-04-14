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مصر للطيران تُسير 3 رحلات جديدة لمطارات ولاية نيوجيرسي الأمريكية

كتب:

أيمن حمزة
10:45 ص | الجمعة 14 أبريل 2023
مصر للطيران تتوسع في تنفيذ رحلات مباشرة إلى المطارات الأمريكية

مصر للطيران تتوسع في تنفيذ رحلات مباشرة إلى المطارات الأمريكية

صرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بصدد إضافة رحلات مباشرة جديدة لضم نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى شبكة خطوطها الجوية بدءً من 3 يونيو المقبل بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً من مطار القاهرة الدولي إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج B787-9 بالإضافة إلى سبع رحلات مباشرة أسبوعياً من مطار القاهرة الدولي إلى مطار جون كينيدي بنيويورك، وثلاثة رحلات إلى واشنطن.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدة خطوط جديدة وستستمر الشركة في نهجها التوسعي لتغطية أكبر عدد ممكن من النقاط حول العالم من خلال خطوطها المباشرة وأيضاً ضمن شبكة نقاط تحالف ستار العالمي، وذلك في إطار استراتيجية الناقل الوطني مصر للطيران لتوسعة شبكة خطوطها وجذب مزيد من العملاء والاستفادة من خطة تحديث أسطولها الجوي بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية إلى المقاصد السياحية المصرية.

مصر للطيران تسير رحلات جديدة للمطارات الأمريكية

ومن جانبه صرح الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن الشركة قامت بدراسة احتياجات عملائها حيث تعد نيوجيرسي جنبًا إلى جنب مع نيويورك وواشنطن من الأسواق الواعدة والتي تشهد نمواً ملحوظًا كبيرًا والذي يتوافق مع استراتيجية الشركة وحرصها على تقديم خدمات مميزة على متن طائراتها وتقديم تجربة سفر فريدة وممتعة، وتشجيعاً للعملاء فقد تقرر منح 1000 ميل إضافي على أول رحلة إلى مطار نيوارك ليبرتي بنيوجيرسي للسادة أعضاء برنامج المسافر الدائم.

الطحاوي: دراسة احتياجات العملاء 

الجدير بالذكر أن الطائرة دريملاينر التي تضم عدد 309 مقعدا مزودة بشاشات شخصية، تنقسم إلى 30 مقعدا في درجة رجال الأعمال و279 مقعدا في الدرجة السياحية، وتوفر الطائرة خدمة الواي فاي على متن الرحلة وخدمة التجوال بالإضافة إلى العديد من الخصائص المتطورة الأخرى مثل المزيد من نقاء الهواء وتوازن نسب الأكسجين والرطوبة بداخل كابينة الركاب مما يحقق راحة المسافر على متنها وكذلك تقليل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون وغيرها من المميزات الإضافية. 

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.