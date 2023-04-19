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«بيطري قنا» ضبط 80 كيلو لحوم وأسماك فاسدة بمركز أبو تشت

كتب:

رجب آدم
10:44 ص | الأربعاء 19 أبريل 2023
لحوم فاسدة

لحوم فاسدة

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنّ مديرية الطب البيطري، شنت حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال وأماكن بيع اللحوم بمركز أبو تشت، في إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، وقد نجحت خلالها في تحرير 7 محاضر مخالفة، بإجمالي مضبوطات بلغت 80 كيلوجرامًا، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وشرطة المسطحات والوحدة المحلية للمدينة.

تفتيش أماكن بيع اللحوم 

وأضاف الداودي، أنّ الحملة استهدفت التفتيش على أسواق وأماكن بيع اللحوم حفاظًا على صحة المواطنين، وتم تحرير 7 محاضر مخالفة، منها 4 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و3 محاضر ضبط أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدا أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها إلى هيئة سلامة الغذاء للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.

استمرار حملات التفتيش

من جهته، أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، أنّ المديرية مستمرة في شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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