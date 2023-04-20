تعرف على موعد سحور وإفطار اليوم الـ29 من رمضان

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد وتوقيتات الصلاة لليوم الـ29 من شهر رمضان، وفقا للحسابات الفلكية، وكذلك عدد ساعات الصوم، موضحا أن موعد صلاة الفجر الساعة 3:51 صباحا، والظهر سيكون الساعة 11:54، وموعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساء، والمغرب 6:25 مساء، وموعد صلاة العشاء الساعة 7:47 مساء.

مواعيد الصلاة اليوم الـ29 من شهر رمضان 2023

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم والبحث العلمي، أن عدد ساعات صيام اليوم 29 من رمضان 2023 الموافق 20 أبريل، سيكون 14:54 ساعة، موضحا أن كل المواعيد والأرقام وفقا للحسابات الفلكية المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار المعهد، إلى أن عدد أيام شهر مضان 2023، 29 يوما وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحا أن عيد الفطر سيكون الجمعة 21 أبريل، وصلاة العيد الساعة 5:47 صباحا، وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.