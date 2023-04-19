أماكن وأسعار الحدائق والمتنزهات في عيد الفطر بشمال سيناء

تتميز محافظة شمال سيناء بطقسها المعتدل أغلب فصول العام، علاوة على المناطق والمظاهر الجمالية بالمحافظة، سواء في القرى أو بساحل بحر العريش، لذا يرغب المواطنون في معرفة أفضل الأماكن الخاصة بالتنزه لقضاء أوقات عيد الفطر بها والذهاب إليها في الصيف بشكل عام.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، الأماكن التي يستطيع المواطنون قضاء إجازة العيد بها خلال الفترة المقبلة، وأيضًا قضاء إجازة الصيف والتمتع بالأجواء الجمالية بالمحافظة.

شاطئ ظلال النخيل

يقع في ساحل بحر العريش، ويمكنه دخوله بالمجان، وتناول المشروبات والمأكولات من خلال المطاعم الموجودة بأسعار غير مغالى بها.

شاطئ الريسة

من الشواطئ الجمالية الطبيعية، ويستمتع المواطنون بالجلوس أسفل النخيل وفوق الرمال، وعادة التجمع يكون للأسر التي تأتي بطعامها معها من البيت أو من المطاعم

حديقة سوزان مبارك

وهي بمنطقة المساعيد غرب العريش بطول 3 كيلومترات على ساحل البحر.

حديقة المالح

بوسط مدينة العريش، الدخول مجاني والألعاب يتم استئجارها للأطفال والكبار، وسعر اللعبة بين 5 و20 جنيهًا بحسب نوعها.

شاطئ العريش

يمتد من منطقة الخلفاء الراشدون حتى منطقة سويس أن، الدخول بالمجان، وتنتشر به الشاليهات والعشش والشماسي، وأسعار العشش تبدأ من 50 إلى 100 جنيه للعشة الواحدة و50 جنيهًا للشمسية.

شاطئ الرواق

يقع في ساحل بحر بئر العبد ، ويكون الدخول مجانيًا، والأهالي يأتون بخيامهم لقضاء يوم بساحل البحر الهادئ.

شاطئ الشيخ زويد

وهو شاطئ مجاني، والأهالي يحملون أمتعتهم معهم طوال اليوم لقضاء يوم على الساحل.

وعن أسعار المواصلات من وسط العريش إلى الحدائق والمتنزهات بحسب التعريفة التي حددتها المحافظة العام الحالي، جاءت كما يلي:

- سعر الميكروباص من موقف العريش حتى المساعيد 5 جنيهات.

- سعر سيارة النقل الداخلي من موقف العريش إلى ساحل البحر 3 جنيهات.

- سعر الميكروباص من وسط المدينة حتى الريسة 3.5 جنيه.