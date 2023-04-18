كيفية الكشف عن تسجيلك في التأمينات الاجتماعية.. خطوات بسيطة اتبعها

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمواطن أن يعرف إذا كان مسجلا في التأمينات الاجتماعية أم لا، من خلال الاستعلام عن رقمه التأميني​، مشيرة إلى أنه يتم تخصيص رقم تأميني لكل فرد، وإنشاء سجل يشمل بيانات الرقم التأميني والاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، مركز الميلاد.

خطوات معرفة الرقم التأميني

لفتت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي، إلى أنه يمكن للشخص معرفة رقمه التأميني من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا.

- اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني​ بالرقم القومي.

- الضغط على ​​بدء الخدمة.

ثم إدخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم.

- إدخال الاسم الأول للأم.

- النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

- الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه على الشخص الراغب في استخراج رقم تأميني، أن يتوجه إلى أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني بشهادة الميلاد المُميكنة وبطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية، ثم يتم تقديم طلب للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.