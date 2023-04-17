هل يجوز للأرمل أن يجمع بين معاش زوجته المتوفاة ومعاشه؟..التأمينات ترد

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أنه يجوز للزوج الأرمل الذى يتقاضى معاش أن يجمع بين معاشه عن زوجته المتوفاة وبين معاشه بصفته، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود، طبقا لقانون التأمينات الإجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وجاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين على الموقع الرسمى للهيئة القومية للتأمينات كالتالي: «هل يجوز الجمع بين معاشه والمعاش المستحق عن زوجته بصفته أرمل»؟.

كيفية تقسيم المعاش على المستحقين

ونص قانون التأمينات الإجتماعية على أنه يتم تقسيم المعاش على المستحقين كالتالى:

- أرمل فقط يحصل على 3/4 المعاش.

- أرمل وولد واحد يحصل الأرمل على نصف المعاش ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد ، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد.

- أرمل ووالد أو والدين يحصل الأرمل على ثلثي المعاش وثلث لأى من الوالدين أو كليهما بالتساوى .

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- أخ أو أخت أو أكثر: 1/2 لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.