«تضامن كفر الشيخ»: الكشف الطبي على 113 مريضا من غير القادرين

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، أمس، الثلاثاء، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 113 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرية الخاشعة بمركز الحامول، وقريتى الجرايدة والحوة بمركز بيلا، ومدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ ، وذلك تماشيأ مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، وفى اطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ.

الكشف بالمجان علي المرضي الغير قادرين

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى كفرالشيخ الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر، وعيون، أعصاب، وعظام،و مخ وأعصاب، وسمعيات ، جراحة عامه، أطفال، باطنة، مسالك".

توفير وسيلة انتقال للمرضي بالمجان

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفرالشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم .

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان, أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

تنفيذ العديد من المبادرات

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.