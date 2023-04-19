تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها بكفر الشيخ لـ20 مايو

قررت محكمة جنايات فوة في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين هشام الشريف وحسن دويدار، وأحمد عثمان وسكرتارية أحمد ميداني، تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بإنهاء حياة زوجها بمعاونة شقيقه بكفر الشيخ، لجلسة 20 مايو.

أحداث القضية

وتعود أحداث القضية رقم 14868 لسنة 2022 جنح مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 2880 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ، والمتهم فيها سائق في منتصف العقد الثاني من العمر، وربة منزل عشرينية عما أسند إليهما بقتلهما شقيق المتهم الأول، وزوج الثانية بسبب علاقة غير شرعية فيما بينهما، وقتل شقيقه.

جلسة المحاكمة

كما شهدت جلسة المحاكمة بجنايات فوه، اليوم، تنحي محامي المتهم الأول بقتل شقيقه، عن الدفاع عنه، وذلك أمام محكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، في أثناء نظر القضية، فيما أقر محامي المتهمة الثانية، عدم جاهزيته للدفاع والمرافعة بالقضية، التي تم تأجيلها لجلسة دور انعقاد 20 مايو المقبل.