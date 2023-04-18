تعرف على الفرق بين شهادة الـ39% مقدماً وبقية شهادات البنوك

ينفرد بنك التنمية الصناعية الحكومي، بطرح شهادة ثلاثية ذات العائد المدفوع مقدماً عن كامل المدة 39% بحد أدنى للشراء 50 ألف جنيه، من بين بنوك مصر، في وقتٍ يتساءل البعض عن الفارق بين شهادة بنك التنمية الصناعية وبقية شهادات البنوك الأخرى من حيث طبيعة الفائدة والعائد ودورية صرفه.

شبه وحيد مع أذون الخزانة المصرية

تتشابه شهادة «اختيارك»، ذات العائد التراكمي المدفوع مقدماً مع أذون الخزانة المصرية في أن كل منهما يُستحق عنه العائد مقدماً، في حين يختلفان عن بعضهما البعض في العديد من الأمور الأخرى خاصة مدة الاستحقاق للشهادة (3 سنوات) وأذون الخزانة المصرية بحد أقصى عام واحد.

اختلافان مع شهادات الادخار في البنوك

تختلف شهادة بنك التنمية الصناعية عن شهادات العائد المرتفع المطروحة من بقية البنوك المصرية في سعر الفائدة، حيث أن شهادة بنك التنمية الصناعية بعائد تراكمي مدفوع مقدماً 39% (معدل 13% في السنة الواحدة)، في حين أن سعر الفائدة في بقية شهادات البنوك يتراوح بين 16 وحتى 22%.

استثمار العائد المدفوع مقدماً

الاختلاف الآخر الذي يميز شهادة بنك التنمية الصناعية، هو الحصول على كامل عائد الشهادة مقدماً عن السنوات الثلاث وبالتالي يمكن معاودة استثماره فور الحصول عليه، في حين يُستحق العائد في بقية الشهادات الادخارية بشكل لاحق للشراء، والحصول عليه شهرياً، ربع سنوي، نصف سنوي، أو سنوي.

يذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2% في نهاية مارس الماضي، ليصبح سعر الإيداع 18.25% وسعر الإقراض 19.25%.