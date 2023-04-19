خبيرة اقتصادية: الاستقرار والأمان أكثر الأمور جذبا للسياح والاستثمارات

قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة اقتصادية، إنّ الاستقرار والأمان أكثر الأمور التي تجذب السياح والاستثمارات إلى مصر، مشيرة إلى أن هناك جهودا كبيرة من أجل تكثيف وزيادة ثقافة السياحة لدى المتعاملين مع السياح بشكل مباشر حتى سائقي وسائل المواصلات، وبالتالي تنمية وزيادة حركة السياحة.

مصر تداركت كل المعوقات

وأضافت «رمسيس»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه في إحدى الفترات السابقة، كان هناك انخفاضا في أعداد السياح بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة جائحة كورونا قبلها، لافتة إلى أن مصر تداركت كل هذه المعوقات وبدأت الماركات العالمية التي كانت تهتم بالفنادق المصرية بالرجوع مرة أخرى لمصر للتعاون مع قطاع التطوير العقاري بهدف امتلاك العديد من الغرف الفندقية وتنفيذ مشروعات مشتركة في كافة محاور مصر.

حرص واهتمام السياح بزيارة سيناء

وأشارت إلى أن تطوير البنية التحتية والبينة التكنولوجية والطرق سهلت الوصول للأماكن المتطرفة في كل أرجاء الدولة، موضحة أن الإفطار الذي حدث أمس في العريش يؤكد على الاستقرار والأمان في أحد أهم ربوع مصر وهي سيناء، لافتة إلى حرص واهتمام السياح بالتواجد في سيناء للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.