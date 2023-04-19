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أسعار الذهب اليوم في مصر تتكبد ثالث خسارة في ساعة.. كم ثمن عيار 21؟

انهيار أسعار الذهب عالمياً أمام صعود الدولار

كتب:

محمد الدعدع
11:50 ص | الأربعاء 19 أبريل 2023
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر للمرة الثالثة خلال أقل من ساعة، وخسر جرام الذهب عيار 21 الآن 5 جنيهات إضافية بعد خسارته في مستهل التعاملات 15 جنيهات، ليصل بذلك إجمالي خسائر العيار الأكثر مبيعاً 20 جنيهاً، وسط توقعات بمزيد من التراجع تأثراً بانهيار أسعار الذهب اليوم عالمياً.

سعر الذهب اليوم عالمياً

كان سعر الذهب وصل عالمياً 2048 دولار للأوقية منتصف الأسبوع الماضي، قبل أن يواصل التراجع لـ1988 دولار اليوم، أمام صعود الدولار الأمريكي المدعوم بتوقعات مواصلة رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مايو المقبل. 

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر، عند مستوى 2743 جنيهًا لعيار 24 صباح اليوم، وسعر جرام الذهب عيار 21 بـ2400 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 18 بـ2057 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 14 النحاسي بـ1600 جنيه، والجنيه الذهب بـ19200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر الذهب عيار 24 لـ2731 جنيهًا قبل قليل، وذلك قبل أن يتراجع مجدداً لـ2726 جنيهًا ثم لـ2720 جنيهًا الآن، بإجمالي خسارة منذ الصباح بلغت 23 جنيه، وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 لـ2390 جنيهًا قبل أن يسقط مجدداً لـ2385 جنيهًا ثم لـ2380 جنيهًا الآن، بإجمالي خسارة 20 جنيهًا، وهوى سعر جرام الذهب عيار 18 لـ2049 جنيهًا قبل أن يهبط مجدداً لـ2044 جنيهًا ثم لـ2040 جنيهًا بإجمالي خسارة 17 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الذهب الآن 19040 جنيهًا من 19200 صباحاً بإجمالي خسائر 160 جنيهًا.

 

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.