«كهرباء مصر العليا»: فرق طوارئ لمواجهه الأعطال خلال إجازة العيد

أكد المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الشركة، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال إنشاء غرف عمليات رئيسية بديوان عام الشركة وغرف فرعية بالقطاعات والهندسات والشبكات على مدار 24 ساعة خلال إجازة العيد.

مجابهة أي أعطال أو فصل طارئ

وأشار صدقي لـ «الوطن»، إلى اتخاذ عدة إجراءات بينها متابعة فرق الطواري على مدار اليوم لمجابهة أي أعطال أو فصل طارئ على مستوى شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض والعمل على سرعة إعادة التيار للمواطنين مع توفير المهمات اللازمة لأعمال الصيانة وإصلاح الأعطال الطارئة بالمواقع التابعة وتجهيز مولدات الديزل ووحدات الطواري للدفع بها عند الحاجة.

استمرار العمل بمراكز ووحدات شحن العدادات مسبقة الدفع على مدار اليوم

وأضاف «صدقي»، أنه سيتم فتح جميع مراكز الخدمة بالقرى والمدن الاستقبال أي شكاوى أو بلاغات مع عمل نوباتجيات نهارية وليلية واستمرار العمل بمراكز ووحدات شحن العدادات مسبقة الدفع على مدار اليوم مع استمرار العمل بالتحصيل على مستوى جميع الأفرع التابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توريد المبالغ المحصلة والعمل على تأمينها مع ضرورة تنفيذ مستهدفات يومية لجميع المحصلين ومتابعة تحقيقها اضافة الي تكثيف حملات المتابعة والرصد للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية لجمهور المواطنين.

اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة سرقات التيار

وأشار صدقي إلى أن مراكز الخدمة بالشركة بلغ عددها 51 مركزا وتم تطوير 47 مركزا مدنيا، وتقوم جميع مراكز الخدمة بتقديم خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع على مدار اليوم لافتا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة سرقات التيار خلال شهر رمضان بينها تكثيف حملات المتابعة والتفتيش بمعرفة شرطة الكهرباء ولجان الضبطية القضائية لضبط سارقي التيار الكهربائي حيث وصل عدد المحاضر المحررة خلال الشهر المعظم إلى 25 ألف و823 محضرا بقيمة 37.6 مليون جنيه