حالة الطقس اليوم الخميس.. أمطار وحرارة منخفضة

أعلنت الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفئ على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

أوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 5- 6 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، إذ على القاهرة تسجل 27 درجة، بانخفاض نحو 5 درجات عن اليوم الذي سبقه.

وأضافت الأرصاد، أن انخفاض درجات الحرارة وحالة الطقس المعتدلة، بفضل تعرض البلاد لتأثير كتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، ويسود طقس معتدل على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد، وفقا لما كشفت عنه الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع سقوط أمطار تتراوح شدتها بين خفيفة ومتوسطة، على عدة مناطق تشمل السواحل الشرقية والغربية للبلاد، ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وجبال البحر الأحمر، لافتة إلى وجود نشاط الرياح على جميع أنحاء الجمهورية، عدا سيناء والسواحل الشرقية للبلاد، فى حين يسود طقس غائم جزئيا على مدار اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 20 أبريل، كما يلي:

- القاهرة 27 - 17

- العاصمة الإدارية 27 - 17

- أكتوبر 28 - 16

- بنها 29 - 17

- دمنهور 28 - 17

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 26 - 17

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 28 - 17

- شبين الكوم 27 - 17

- طنطا 26 - 16

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 20 - 15

- الإسماعيلية 25 - 16

- السويس 25 - 16

- العريش 22 - 14

- رفح 21 - 13

- رأس سدر 25 - 17

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 10

- الطور 29 - 17

- طابا 27 - 15

- شرم الشيخ 31 - 21

- الإسكندرية 22 - 16

- العلمين الجديدة 22 - 15

- مطروح 20 - 14

- السلوم 21 - 16

- سيوة 26 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 35 - 20

- حلايب 32 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 30 - 19

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 27 - 15

- المنيا 28 - 16

- أسيوط 29 - 16

- سوهاج 30 - 17

- قنا 38 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 34 - 16

- أبوسمبل 37 - 20