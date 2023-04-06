طريقة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2023 وأسعار التركيب.. في 7 خطوات

نشر الموقع الرسمي لشركة «غاز مصر» تفاصيل طرق توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل 2023 وقيمة التكلفة وسعر التركيب الإجمالي، وذلك تيسيرا على المواطنين الباحثين عن طرق وكيفية توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم، وفي إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي، للمنازل و المنشآت التجارية والصناعية.

3 آلاف جنيه أسعار عند طلب الدعم

وأكد الموقع الرسمي أن توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل 2023 والتكلفة وسعر التركيب، تتضمن الخطوات التالية:

1- أسعار تركيب الغاز الطبيعي عند تقديم طلب للدعم هي 3 آلاف جنيه.

2- في حالة تقديم بعض الأوراق والمستندات يصل سعر طلب تركيب الغاز الطبيعي في هذه الحالة إلى 2160 جنيها.

3- إذا لم يقدم صاحب الطلب أي أوراق أو مستندات عند طلب تركيب الغاز الطبيعي تكون أسعار التركيب 4 آلاف جنيه.

706 جنيهات قيمة الدفعة الأولى عند التعاقد على توصيل الغاز

4- يقوم المتقدم بطلب تركيب الغاز بالتقسيط، ويدفع الدفعة الأولى 706 جنيهات.

5- إذا اختار طالب توصيل الغاز نظام التقسيط، حيث يمكن التقسيط على 12 شهرا، ودفع 153 جنيها شهريا تضاف على قيمة فاتورة استهلاك الغاز.

6-في حالة التقسيط على عامين، يدفع العميل 85 جنيها شهريا، وتضاف كذلك على فاتورة الاستهلاك.

في حالة نظام التقسيط على 4 سنوات، تكون قيمة القسط هي 50 جنيها شهريا، وتضاف كذلك على فاتورة الاستهلاك.

7- إذا كان نظام التقسيط على 7 سنوات، هنا تكون قيمة القسط 35 جنيها شهريا تضاف على فاتورة الاستهلاك.

خدمات تقدمها مراكز خدمة العملاء

تقوم شركة غاز مصر بتقديم العديد من الخدمات لعملائها على النحو التالي:

- تقديم جميع أعمال توصيل الغاز الطبيعى للوحدات المنزلية والتجارية.

- إجراء عمليات التحويل اللازمة للبوتاجاز والسخانات وغيرها لتعمل بالغاز الطبيعي.

- القيام باعمال فك و تركيب مواسير الغاز و ملحقاتها عند قيام العميل بعمل أي تجديدات بشقته.

- إصلاح وصيانة تركيبات الغاز الموجودة في حالة تعرضها لأي تلف.