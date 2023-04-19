طقس سوهاج اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة ورفع حالة الطوارئ

يشهد طقس محافظة سوهاج اليوم الأربعاء، ارتفاعًا بدرجات الحرارة بشكل ملحوظ، لتسجل العظمى 37 درجة، في طقس شديد الحرارة، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 19 درجة مئوية، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

وتسجل الرطوبة 23%، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على فترات متقطعة من اليوم بسرعة 16 كم، وحذرت الأرصاد الجوية، مرضى الجيوب الأنفية من الخروج مع عدم فرص سقوط أمطار.

طقس سوهاج اليوم

وأعلن محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة والوحدات المحلية للمراكز، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ولوجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، كما تم توجيه الوحدات المحلية لإزالة التراكمات والقش لتجنب حدوث الحرائق مع الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالمحافظة

وكلف مديري المديريات باتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، على الطرق السريعة، كما نشرت مديرية الصحة، فرق التدخل السريع خاصة على الطرق السريعة، فضلًا عن تفعيل غرفة الأزمات الرئيسية بمحافظة سوهاج على مدار 24 ساعة، وتطهير مخرات السيول بمراكز ساقلتة وأخميم ودار السلام تحسبًا لسقوط أمطار، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.