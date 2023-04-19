59 صومعة تستقبل الأقماح بالشرقية.. 1500 جنيه سعر توريد الأردب

يواصل المزارعون بمحافظة الشرقية حصاد محصول القمح منذ بداية الموسم، وبلغت الكمية الإجمالية الموردة إلى صوامع القمح بالمحافظة نحو 1479 طناً، وفق ما أعلنته مديرية التموين بالشرقية، وسعر التوريد للأردب 1500 جنيه، بالإضافة إلى سعر الحافز.

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية في تصريح لـ«الوطن» أن إجمالي ما تم حصاده من محصول القمح في حصول المحافظة سجل 25190 فدانا منذ بدء الحصاد، لافتا إلى استهداف المحافظة بتخصيص صوامع وهناجر وبانكرات لتجميع الأقماح وتخزينها.

59 صومعة بسعات تخزينية كبيرة للأقماح

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى تخصيص نحو 59 صومعة وشونة تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن جنوب القاهرة وكذلك شركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية للصوامع والتخزين بالإضافة إلى شركة شمال القاهرة، بسعة تخزينية تصل لأكثر من 394 طنا في 32 مركزا للتجميع، وسعة تخزينية تصل اكثر من 26 طنا في 15 شونة فضلا عن سعة تخزينة تتخطى 392 طنا بنحو 8 صوامع فيما تصل السعة التخزينية في 3 مراكز تجميع لنحو أكثر من 19 طنا من القمح.

تذليل العقبات أمام المزارعين

وأكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على ضرورة اتباع كافة الطرق التي تيسر على المزارعين لتوريد الأقماح للصوامع والشون وتذليل العقبات أمامهم.