مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 28.. يسرا تكتشف مخطط سمير المسيطر

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 28 بإخبار الدكتورة سميحة «يسرا» كلا من فوقية «شيماء سيف» وأكرم «محمد ثروت» برغبة سمير المسيطر «الفنان محمد محمود» الزواج منها وضربها له على وجه.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 28 بطولة يسرا

جاء الحسيني دور أوتاكا في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 28 للدكتورة سميحة ليفضح لها مخطط سمير المسيطر، الذي قام بسرقة شقتها، وأنه نصاب ومفلس وأن كل ما يفعله هو النصب عليها، وهو الأمر الذى لا يريد تصديقه أكرم.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 28 اخراج عمرو صلاح

وفي أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 28، كشف الحسيني لأسرة الدكتورة سميحة بأن سمير المسيطر قام بطرده من العمل، ولذلك قام باخبارها بحقيقة سمير المسيطر وعلى إثرها قام سامح دور آدم الشرقاوي بالاتصال به ليلعب عليه لعبة بالاتفاق مع أكرم وأسرته.