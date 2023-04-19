سرقة سيارة ملاكي بالعاشر من رمضان وجهود مكثفة لضبط الجناة

تبلغ للجهات الأمنية بمديرية أمن الشرقية من أحد المواطنين بسرقة سيارة ملاكي، نبيتي اللون بلوحات معدنية برقم ر.أ.ج 2465 مرور العاشر من رمضان موديل 2015، وكانت قبل الاختفاء موجودة بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4358 لسنة 2023.

اختفاء سيارة ملاكي

تلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من قسم شرطة أول العاشر من رمضان بلاغا يفيد إبلاغ المواطن رمضان أحمد محمد أحمد يقيم بكفر القديم مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، عن اختفاء سيارة ملاكي لونها نبيتي من أمام إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، موضحا أرقام اللوحة المعدنية كالتالي «ر أ ج 2465» مرور العاشر من رمضان موديل 2015، شاسيه رقم «277071 » وموتور رقم «150130549»

محضرا بالواقعة

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأتى برقم 4358 لسنة 2023 حي أول العاشر من رمضان، فيما تم إخطار الجهات المعنية بمديرية أمن الشرقية، لاتخاذ الجراءات اللازمة بالنشر عن السيارة المتغيبة وجرى البحث عنها من قبل الجهات المعنية.