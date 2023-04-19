محافظ جنوب سيناء: منع الإجازات لرؤساء المدن ورفع حالة الطوارئ استعدادا للعيد

أعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، منع الإجازات لرؤساء المدن خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وشدد على ضرورة المتابعة مع كافة القطاعات استعدادا لعيد الفطر.

مناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير

جاء ذلك خلال عقد المحافظ اليوم الأربعاء مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية ومديري الإدارات بالديوان العام.

هنأ المحافظ شعب جنوب سيناء خاصة والشعب المصري عامة بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها ويحميها من كل شر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استعدادات العيد

قام اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة خلال الاجتماع باستعراض التعليمات المستدامة الخاصة باستعدادات عيد الفطر منها وقف إجازات رؤساء المدن، والقطاعات الخدمية، وفتح مراكز العمليات بجميع مدن المحافظة وربطها مع مركز العمليات الرئيسي بالديوان العام، و رفع درجات الاستعداد بجميع قطاعات الخدمة منها التموين، وشركات المياه والكهرباء، والاتصالات.

أضاف ضرورة قيام لجان وحملات تموينية ومن الصحة والطب البيطري، للمرور الدائم وضبط أي مخالفات أو محاولة احتكار سلع ورفع أسعار.

وأكد أحمد الإسكندراني سكرتير عام أنه جري التصديق على تلك التعليمات من محافظ جنوب سيناء وإرسالها لجميع رؤساء المدن والمديريات كلا فيما يخصه.

تعليق لافتات

ذكر البيان أن محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة تعليق بنرات ولافتات التهنئة بعيد الفطر بالشوارع والطرق مع تقديم وتوزيع الهدايا والورود علي الأطفال، مع ضرورة فتح الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ بالمجان للمواطنين مع توفير سيارات إسعاف في المناطق الحيوية للتدخل حال حدوث طوارئ.

أبرز الموضوعات

ناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها:

1- عرض موقف الاستعداد لبدء موسم توريد القمح لعام 2023 خلال شهر أبريل الجاري.

2- عرض موقف مراجعة الملفات المطلوبة لاستئناف أعمال التراخيص بمدن خليج السويس.

3- مناقشة كتاب وزير التنمية المحلية رقم 86 بشأن تفعيل دور المجلس القومي للمرأة.

4- وجه المحافظ بضرورة الانضباط ونشر الرادارات المتحركة علي الطرق المؤدية للمحافظة بالإضافة للثابتة، لضبط السرعة حفاظا على سلامة الزوار خاصة خلال فترة العيد لاستقبال المدن السياحية بالمحافظة لضيوفها من المحافظات الأخرى.

5- فتح الحدائق والمتاحف للجمهور بالمجان.

6- الاستمرار في فتح معارض أهلا رمضان وأهلا عيد بمدن المحافظة.

7- متابعة مواقف الأجرة والسرفيس الداخلية وبين المحافظات مع التشديد علي الالتزام بالتسعيرة ومنع الاستغلال للمواطنين.

8- وشدد فوده علي حماية كافة المنشآت الحيوية بالمحافظة مع عمل خطة مرور وحماية لتلك المنشآت، والقضاء علي اية مخالفات في البناء ومنع التعدي علي ممتلكات الدولة والإزالة في المهد لأي تعدي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

9- شدد المحافظ علي ضرورة اتباع تعليمات ترشيد الكهرباء وتقليل الاستهلاك بنسبة 75% وخاصة بجميع الهيئات الحكومية علي أرض المحافظة مع الالتزام إطفاء الإعلانات المضيئة والشاشات الضخمة بالشوارع عند العاشرة مساء.