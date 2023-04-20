حبس متهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين متهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بمحافظة الإسماعيلية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بالانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة، وإرسال المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لتحليلها.

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأربعاء القبض على شخصين بتهمة حيازة مخدر الحشيش والإتجار فيه، حيث ضبطتهما الأجهزة الأمنية أثناء استقلالهما سيارة ملاكي ملك أحدهما، وكان بداخل السيارة كميات من الحشيش يصل وزنهم إلى حوالي 18 كيلو جرام، وتصل قيمتهم المالية إلى مليون جنيه.

واعترف المتهمين بحيازة المواد المخدرة بغرض نقلها إلى أحد الأشخاص، وبعد تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الشخص الثالث.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية التي ستوقع على المتهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بالإسماعيلية، يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنهما سيطبق عليهما المادة 33 من قانون العقوبات، وتنص على: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».