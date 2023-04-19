إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببني سويف

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي قرب كوبري أبو صير في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف الفيوم الغربي

تلقت شرطة النجدة إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي قرب كوبري أبو صير في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، وعلى الفور تم إخطار مرفق الإسعاف لسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

دفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بـ5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل 8 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة طبيًا حيال المصابين واتخاذها قانونيا حيال الواقعة.