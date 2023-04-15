إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 3 أشخاص، عصر اليوم السبت، على خلفية حادث انقلاب سيارة بيجو على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مركز نقادة بمحافظة قنا.

حادث قنا اليوم

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد ببلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة بيجو على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب مدخل نقادة، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

أسماء مصابي حادث قنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا ، إن المصابين في الحادث، هم علي جميل علي 30 عامًا، ورمضان كمال علي 31 عاما، والديب راضي 50 عامًا، إثر حادث انقلاب سيارة بيجو على الطريق الصحراوي الغربي في نقادة.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية .

حرر محضر بالحادثة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي أمرت إدارة مرور قنا تقرير حول أسباب الحادث.