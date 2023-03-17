إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بقنا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، بينهم طفل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بمدخل قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا.

انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية المراشدة في الوقف، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص.

أسماء مصابي حادث قنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، فإن أسماء المصابين في حادث قنا عبدالصبور إسماعيل علي، 27 عامًا، من كلاحين أبنود، وشعبان إبراهيم جاد الرب، 33 عاما، وصباح حسان محمد علي،24 عاما، وعبد الرحمن شعبان إبراهيم جاد الرب، 5 أعوام، جميعهم من كلاحين أبنود، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.