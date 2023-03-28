مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بقنا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، صباح اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين الكرنك بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات في محافظة قنا، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، يفيد بتصادم سيارتين نقل بالطريق الصحراوي الغربي بعد كمين الكرنك بنحو 4 كيلومترات، بمركز أبوتشت، ما أدى إلى اشتعال النيران في إحداهما، وأسفر عن مصرع 2 وإصابة 3.

نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أبوتشت

على الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، بواسطة 4 سيارات إسعاف.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.