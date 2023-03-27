إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، مساء اليوم الإثنين، قُبيل إفطار خامس أيام شهر رمضان المبارك بدقائق قليلة.

وتبينّ من المعاينة الأولية للحادث، أنّه السيارة انقلبت بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة على السيارة التي انقلبت في نهر الطريق، متسببةً في تعطيل حركة المرور بصورة جزئية.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي بدائرة المركز ووجود مصابين.

إصابة 4 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي، بمنطقة دوران جرزا، وتبينّ إصابة 4 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.